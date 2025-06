Polizei Köln

POL-K: 250620-4-K Explosion in Restaurant in Köln-Kalk - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 19. Juni https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6058607

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Mit Fotos und zwei Videos aus einer Überwachungskamera fahndet die Ermittlungsgruppe Sattla der Kripo Köln derzeit nach einem Verdächtigen, der am frühen Donnerstagmorgen (19. Juni) im Ortsteil Deutz eine Sprengung im Eingangsbereich eines Restaurants verübt haben soll. Bei seiner anschließenden Flucht in Richtung der Technischen Hochschule Deutz wurde der Mann in Begleitung eines weiteren Unbekannten beobachtet, bei dem unklar ist, ob es sich um einen Mittäter oder um einen Zeugen handelt.

Bilder des Verdächtigen und die Videos sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/171981

Zeugen werden dringend um Hinweise zu dem abgebildeten Verdächtigen, dem Tatgeschehen und/oder dem anderen Unbekannten an das Kriminalkommissariat 23 unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de gebeten. Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer, Staatsanwaltschaft Köln unter der Telefonnummer 0221 477-4271. (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell