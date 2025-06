Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse aus Pkw entwendet

Jena (ots)

Die Abwesenheit von 30 Minuten nutzte ein bislang unbekannter Dieb, um aus einem abgestellten Auto die Geldbörse zu entwenden. Der Eigentümer war am Donnerstagmittag in der Wiesenstraße beruflich unterwegs und stellte seinen Pkw kurzzeitig ab, ohne dieses jedoch zu verschließen. Der Dieb bekam das mit und nutzte die Gelegenheit. Neben den persönlichen Dokumenten befanden sich auch eine kleine Menge an Bargeld darin. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde durch die Polizei eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell