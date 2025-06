Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ermittlungen nach Unfallflucht

Jena (ots)

Es kann schon mal passieren, dass man beim Einparken ein anderes geparktes Fahrzeug touchiert. Jedoch muss anschließend für die Schadenregulierung gesorgt werden. Dies vernachlässigte ein Mann, als er am Donnerstagabend in der Anna-Siemsen-Straße in diese Situation kam. Zeugen beobachteten das Geschehen und verständigten die Polizei. Der 29-jährige Fahrzeugführer ist im Rahmen der Ermittlungen durch die Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen worden. Dort stellte sich schnell der Grund für sein verfehltes Verhalten heraus. Er wies einen Atemalkoholwert von über 2 Promille auf, sodass die Anordnung einer Blutentnahme im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens erfolgte.

