Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradfahrer prallte gegen Bus

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Bus ist es am Donnerstagabend im Ortsteil Wenigenjena gekommen. Der Linienbus befuhr gegen 18:10 Uhr die Löbichauer Straße in Richtung Fuchslöcher. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 15-Jähriger mit seinem Fahrrad die stark abschüssige Eugen-Diederich-Straße rasant hinab und wollte auf die Löbichauer Straße auffahren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der wartepflichtige Linienbus in der Einmündung, sodass der Radler auf die rechte Fahrzeugseite prallte. Mit schweren Verletzungen ist der Junge anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Bus entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell