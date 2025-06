LPI-J: Haftbefehle vollstreckt

Weimar (ots) - Am Mittwochmittag befand sich eine 84-jährige Rentnerin in einem Einkaufsmarkt in der Weimarer Innenstadt. Ihre Handtasche mit Portemonnaie befand sich an ihrem Rollator. Als sie ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen der Geldbörse. Unbekannte Täter hatten sie ihr im Einkaufsmarkt geklaut. Darin befanden sich unter anderem 300 Euro Bargeld. Die Ermittlungen wurden ...

mehr