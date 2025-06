Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vom Falschparker zum vermeintlichen Betrüger

Weimar (ots)

Am Mittwochvormittag wurde ein Kontaktbereichsbeamter in Weimar-Nord über eine unmögliche Parksituation im Bereich der Lützendorfer Straße angesprochen. Mit Hilfe der Leitstelle wurden verschiedenste Halter informiert, die in der Folge ihre Fahrzeuge wegfuhren. Ein 18-jähriger Volvo-Fahrer allerdings gab an verbotswidrig parken zu dürfen und legte die Kopie eines Sonderparkausweises bzw. Parkerleichterung vor. Damit wollte er die Echtheit des Dokuments erwecken. Auf die Frage, wo denn das Original sei, wusste er keine Antwort. Anstatt sein Fahrzeug wegzufahren wird nun der Verdacht der Urkundenfälschung geprüft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell