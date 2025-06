Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachts beim Friseur

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Welche Intention der Täter hatte, der in der Nacht zum Mittwoch in ein Friseurgeschäft in Eisenberg einbrechen wollte, gilt es nun zu ermitteln. Die Mitarbeiter stellten frische Hebelspuren an der Zugangstür im Steinweg fest und verständigten die Polizei. Mit seinem Vorhaben scheiterte der Einbrecher jedoch, da die Tür standhielt. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem besonders schwerem Diebstahl ist eingeleitet worden.

