LPI-J: Steuer übernommen und festgefahren

Jena (ots) - Unaufmerksamkeit führte am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Winzerlaer Straße. Ein Audi und ein Suzuki fuhren in dieser Reihenfolge die Straße in Richtung Rudolstädter Straße. Dass der Audi verkehrsbedingt anhielt, erkannte der 54-jährige Fahrer im Suzuki zu spät und fuhr dem Audi hinten auf. Dadurch verletzte sich der 54-Jährige leicht, benötigte aber vor Ort keine medizinische Betreuung. Aufgrund der Kollision entstanden ...

