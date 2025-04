Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Diebstahl am Frankfurter Hauptbahnhof - Täter wiedererkannt und mit Stehlgut festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Am Montagmorgen, den 21.04.2025, konnte durch die Bundespolizei ein Rucksackdieb kurz nach der Tat im Hauptbahnhof Frankfurt (Main) wiedererkannt und festgenommen werden. Dieser hatte eine Stunde zuvor in einem Café auf dem Querbahnsteig, in einem unachtsamen Moment des 37-jährigen Geschädigten, den Rucksack samt Wertgegenständen wie Laptop und Ausweisdokumente unrechtmäßig an sich genommen.

Eine eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief gleich doppelt erfolgreich: Der 65-jährige Beschuldigte konnte nicht nur festgenommen werden, sondern führte auch das Stehlgut in Höhe von fast 1.500 Euro mit sich. Dieses konnte dadurch an den Geschädigten zurückgegeben werden.

Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Haft.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell