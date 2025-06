LPI-J: Mit Stein Fahrzeug beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Gösen: Bei der Fahrt von Eisenberg nach Hainchen kam ein Mann am Mittwochnachmittag mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Aus Unachtsamkeit geriet er in Höhe der Ortslage Gösen auf die Gegenfahrspur und fuhr in den Straßengraben. Dadurch verletzte sich der 18-jähriger Fahrer leicht und kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste anschließend durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Rückfragen bitte ...

