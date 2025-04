Polizei Bielefeld

POL-BI: Wiederholungstäter gestoppt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Eine Ausfahrt am Mittwoch, 02.04.2025, ohne Schalldämpfer, deckte zahlreiche Verkehrsverstöße auf. Der Motorrad-Fahrer wurde zum zweiten Mal ohne Führerschein gefasst.

Um 14:50 Uhr fiel einem Motorradpolizisten des Verkehrsdienstes aufgrund der lauten Fahrgeräusche auf der Eckendorfer Straße ein KTM-Fahrer auf. Der Polizist folgte dem Motorrad-Fahrer und hielt ihn an. Der 17-Jährige aus Halle gestand zu Kontrollbeginn, keinen Führerschein zu besitzen.

Bei der weiteren Überprüfung stellte der Beamte fest, dass der Schalldämpfer aus dem Auspuff der KTM ausgebaut worden war. Zudem war das Motorrad nicht zugelassen und das am Fahrzeug befindliche Kennzeichen gehörte nicht an die KTM, sondern an ein Leichtkraftrad.

Der Fahrer gab an, in Kürze zur Führerscheinprüfung der leistungsbeschränkten Fahrerlaubnisklasse A2 zugelassen zu werden. Jedoch war die KTM ohne Leistungsbeschränkung, so dass er auch mit der A2 Fahrerlaubnis diese nicht hätte fahren dürfen. Recherchen ergaben, dass der 17-Jährige im Juli 2024 schon ohne Führerschein fahrend erwischt worden war. In dem Fall befand sich ebenfalls an einem stillgelegten Motorrad die Kennzeichen eines anderen Motorrades.

Die KTM wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Führerschein, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung und Erlöschen der Betriebserlaubnis wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell