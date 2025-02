Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Trunkenheitsfahrt endet an einer Straßenbahnhaltestelle

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (14.02.2025) fuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer alkoholisiert in eine Straßenbahnhaltestelle am Jakobertorplatz. Gegen 22.45 Uhr fuhr der 37-Jährige mit einem Mietwagen auf der Lechhauser Straße stadteinwärts, in Richtung Jakobertor. Auf Höhe der dortigen Straßenbahnhaltestelle kam der 37-Jährige von der Fahrbahn ab und blieb in einem Geländer der Haltestelle stecken. Verletzt wurde dabei niemand. Anschließend entfernte sich der 37-Jährige von der Unfallstelle. Einsatzkräfte trafen den 37-jährigen Autofahrer kurz darauf im Nahbereich an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlich Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 37-Jährigen

