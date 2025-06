Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aggressiver Mann verletzt Polizeibeamten

Bremerhaven (ots)

Leicht verletzt wurde ein Bremerhavener Polizeibeamter bei einem Einsatz am Dienstag, 25. Juni, im Überseehafengebiet. Die Einsatzkräfte waren gegen 14.30 Uhr wegen einer auffälligen Person in die Straße Am Nordhafen gerufen worden, welche dort herumschreie und immer wieder auf die Straße laufe. Vor Ort trafen die Beamten den Mann an und versuchten, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Dieser verweigerte sich zunächst jeglicher Kommunikation, wenig später schrie er die Polizisten jedoch lautstark an. Als sich ihm die Beamten in den Weg stellten, um weitere Verkehrsgefährdungen zu verhindern, wurde der Mann aggressiv und schlug nach dem Kopf eines Polizisten. Dabei verletzte er den Beamten leicht durch einen Treffer. Nachdem die Einsatzkräfte den Mann zu Boden gebracht und ihm Handfesseln angelegt hatten, trat er mit den Füßen nach ihnen. Mit hinzugerufenen Unterstützungskräften gelang es, den 40-Jährigen sicher zum Streifenwagen zu bringen und ihn zur psychiatrischen Begutachtung in ein Krankenhaus zu fahren. Hierbei beruhigte sich der Mann, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizisten blieben dienstfähig und schrieben Anzeigen wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

