Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radlerin missachtet Vorfahrt - 56-Jährige leicht verletzt

Bremerhaven (ots)

Eine 56-jährige Fahrradfahrerin ist am Montagmorgen, 23.06.2025, gegen 9 Uhr, in Bremerhaven-Lehe, bei einem Unfall mit einem Auto leicht verletzt worden. Den Feststellungen der Polizei zufolge war die 56-Jährige im Ortsteil Speckenbüttel mit ihrem Fahrrad auf der Straße Am Parkbahnhof in südlicher Richtung unterwegs. An der Ecke zur Von-Glahn-Straße übersah sie eine vorfahrtberechtigte Pkw Führerin, welche von dort kommend mit ihrem Hyundai nach links abbiegen wollte. Bei dem Zusammenprall der Fahrzeuge wurde die Radlerin auf die Motorhaube des Autos geworfen, fiel auf die Straße und verletzte sich mutmaßlich leicht. Die Bremerhavenerin wurde mit dem hinzugezogenen Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell