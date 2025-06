Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kleine Detektive am Werk: Kinder verfolgen Tabak-Dieb und rufen die Polizei

Bremerhaven (ots)

Dank der aufmerksamen Mithilfe mehrerer Kinder hat die Polizei im Fall eines räuberischen Diebstahls einen Tatverdächtigen rasch identifizieren können. Die Beamten wurden am vergangenen Freitag, 20. Juni, kurz vor 19 Uhr in den Bereich Neuelandstraße/Auguststraße in Bremerhaven-Lehe entsandt. Von dort hatten Kinder angerufen und berichtet, sie hätten einen mutmaßlichen Ladendieb von einem Supermarkt bis dorthin verfolgt. Zuvor habe es in dem Einkaufsladen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Mann und dem Sicherheitspersonal gegeben. Der mutmaßliche Täter sei schließlich in ein Haus an der Auguststraße gegangen. Dort trafen die Polizeibeamten auf den Mann, den die Kinder zuvor beschrieben hatten. Er äußerte sich nicht zur Tat, wurde aber aufgrund der Schilderungen als Beschuldigter belehrt. Anschließend fuhren die Polizisten zum besagten Supermarkt und erfuhren vom Personal, dass der Beschuldigte dort offenbar Tabak in einem mitgeführten Kinderwagen stehlen wollte. Offenbar hatte er den Tabak unter einer Decke versteckt und ein Kleinkind daraufgesetzt. Beim Verlassen des Ladens löste er einen Diebstahlsalarm aus, sodass die Sicherheitskräfte aufmerksam wurden und später auch den versteckten Tabak im Kinderwagen erkannten. Der 43-jährige Mann weigerte sich nunmehr handfest und lautstark, die Ware herauszugeben. Um das Wohl des Kindes im Kinderwagen nicht zu gefährden, ermöglichten die Sicherheitskräfte dem Mann die Flucht inklusive des Tabaks im Wert von rund 120 Euro. Doch fast wie im Kinderbuch-Klassiker "Emil und die Detektive" verfolgten nun die jungen Zeugen den 43-Jährigen, alarmierten die Polizei und lotsten sie zu seiner Wohnanschrift. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

