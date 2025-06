Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Räuberischer Diebstahl: Täter verletzt Ordnungsamt-Mitarbeiter und flüchtet

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von räuberischem Diebstahl im Stadtteil Lehe. Ein bislang unbekannter Täter hatte am Donnerstagabend, 19. Juni, gegen 19.45 Uhr in einem Supermarkt an der nördlichen Hafenstraße Waren entwendet. Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die zu diesem Zeitpunkt in der Nähe waren, stellten den Dieb vor Ort und wollten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Ladendieb wehrte sich jedoch, riss sich los und brachte einen Ordnungsbeamten zu Fall. Dieser verletzte sich dabei. Der Täter konnte fliehen; das Stehlgut ließ er zurück. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung durch die Polizei konnte der Täter nicht gestellt werden. Der verletzte Ordnungsamt-Mitarbeiter wurde nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-4444 zu kontaktieren.

