POL-Bremerhaven: Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Einsatzkräfte der Polizei wurden in der Nacht zum heutigen Donnerstag, 19. Juni, zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen im Stadtteil Lehe alarmiert.

Nach der ersten Meldung über den Polizeinotruf 110 gegen 1 Uhr eilten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort in der Wülbernstraße nahe der Neuelandstraße. Vor Ort kümmerten sich bereits Ersthelfer um zwei am Boden liegende und offensichtlich schwerverletzte Personen. Die Polizeikräfte übernahmen die weitere Versorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes der Feuerwehr Bremerhaven. Offenbar waren die 39-jährige Frau und der 40-jährige Mann von einem silbergrauen 3er BMW erfasst worden, der nach dem Unfall allerdings die Flucht ergriff, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung mit Rettungswagen in eine Bremerhavener Klinik transportiert. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Kenntnisstand nicht.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

