Furtwangen im Schwarzwald (ots) - In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte versucht, in einen LIDL-Markt in der Joseph-Koepfer-Straße einzubrechen. Gegen 02:30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Vorraum des Marktes. Ein Eindringen in den Verkaufs- oder Bürobereich gelang nach derzeitigem Stand ...

mehr