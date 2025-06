Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Versuchter Einbruch in Supermarkt (15.06.2025)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte versucht, in einen LIDL-Markt in der Joseph-Koepfer-Straße einzubrechen.

Gegen 02:30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Vorraum des Marktes. Ein Eindringen in den Verkaufs- oder Bürobereich gelang nach derzeitigem Stand der Ermittlungen jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro.

Die Polizei bittet Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der der Joseph-Koepfer-Straße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07723 929480 mit dem Polizeiposten Furtwangen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell