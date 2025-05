Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fünfjährige von E-Bike-Fahrer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter E-Bike-Fahrer fuhr am gestrigen Donnerstag (29.05.2025) in der Fußgängerzone in der Bismarckstraße (Bereich Bahnhofstraße) mit dem E-Bike gegen das Bein einer Fünfjährigen. Das Kind hatte zu dieser Zeit in der Fußgängerzone mit einer 37-Jährigen gespielt. Das Kind stürzte und wurde durch den Unfall verletzt. Im Krankenhaus wurde ein Beinbruch festgestellt. Der Radfahrer fuhr nach dem Unfall weiter, ohne seiner Pflicht als Verkehrsunfallbeteiligtem nachzukommen. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,75m groß, 15-20 Jahre alt, schwarze Haare, ein bisschen Bart. Der Mann habe türkisch gesprochen und eine schwarze Hose getragen. Das E-Bike war ebenfalls schwarz. Die Polizeiinspektion Ludwighafen 2 bittet Zeugen, insbesondere aber auch den beteiligten E-Bike-Fahrer selbst, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

