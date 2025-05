Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Bikes gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Über Notruf wurde am 29.05.2025, gegen 22 Uhr, der Diebstahl zweier hochwertiger E-Bikes (Gesamtwert etwa 10.000 Euro) in der Brunckstraße gemeldet. Bei den Tätern würde es sich um zwei Jugendliche handeln. Polizeikräfte konnten kurz darauf im Bereich Brunckstraße/Frieseheimer Straße zwei Jugendliche auf E-Bikes feststellen. Sie wurden einer Kontrolle unterzogen und die Räder sichergestellt. Die Jugendlichen gaben an, die Räder in einem Park gefunden zu haben. Sie wurden zur Polizeidienststelle mitgenommen und dort ihren Eltern übergeben. Die Räder wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.

