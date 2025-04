POL-COE: Dülmen, Eisenbahnstraße/ Ehemann wütet, weil Frau mit anderem Mann im Auto sitzt

Coesfeld (ots) - In Darfeld haben Unbekannte an der Sudetenstraße einen Eisautomaten aufgebrochen. Zwischen 20.30 Uhr am Montag (21.04.25) und 9.30 Uhr am Dienstag (22.04.25) liegt die Tatzeit. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit fest. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

