Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 34-Jähriger nach Messerangriff verletzt: Täter vorläufig festgenommen

Bremerhaven (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei dem eine Person verletzt wurde, kam es am Freitagnachmittag, 20. Juni, in Bremerhaven-Lehe.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten zwei Männer gegen 16.45 Uhr vor einem belebten Café an der Hafenstraße in Streit. Dabei ist einer der Beteiligten durch ein Messer verletzt worden. Aufmerksame Passanten informierten die Polizei über den Vorfall, die sofort mit Blaulicht anrückte. Ein 34-Jähriger Mann, der nach einem Streit am Bein mit einem Messer verletzt worden war, wurde durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven in ein Krankenhaus gebracht.

Schnell konnten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen auf dem Gelände des Wilhelm-Kaisen-Platzes feststellen und vorläufig festnehmen. Bei dem 26-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Die Polizei ermittelt nun den Hintergrund des Streits und leitet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

