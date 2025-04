Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Nach unerlaubter Einreise abgeschoben

Stralsund (ots)

In der Nacht zum Samstag (26.04.2025) nahmen Bundespolizisten in Gingst auf der Insel Rügen einen Mann fest, der unerlaubt von Portugal über Frankreich nach Deutschland eingereist ist. Heute (29.04.2025) wurde der Mann über den Flughafen Berlin-Brandenburg nach Portugal abgeschoben.

Der aus São Tomé und Príncipe (afrikanischer Inselstaat) stammende Mann, fiel den Beamten nachts in der Ortslage Gingst auf. Die Überprüfung des 41-Jährigen ergab, dass er bis November 2024 einen Aufenthaltstitel für Portugal besessen hatte. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann in der letzten Woche von Porto aus über Frankreich nach Deutschland gereist ist. Als Grund hierfür gab er Arbeitssuche an.

Am 27.04.2025 wurde richterlich entschieden, dass der Mann in Haft verbleibt bis zu seiner Abschiebung. Diese erfolgt, dem Dubliner Übereinkommen nach, in das Land seines letzten legalen Aufenthalts - Portugal. Heute Morgen (29.04.2025) begleiteten Bundespolizisten den Mann zum Flughafen Berlin-Brandenburg. Der Rückflug nach Lissabon startete planmäßig um 13:25 Uhr.

