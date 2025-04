BPOL-HST: Polizist von Jugendlichen geschlagen

Stralsund (ots) - Am Mittwochabend (23.04.2025) nahmen Bundespolizisten auf dem Stralsunder Hauptbahnhof einen Intensivtäter fest, der sich unerlaubt in Deutschland aufhielt. Heute (24.04.2025) wurde der Mann in sein Heimatland über den Flughafen Berlin-Brandenburg abgeschoben. Bei der Kontrolle des 46-jährigen moldawischen Staatsangehörigen gab dieser zuerst an, die ukrainische Staatsangehörigkeit zu besitzen. Die ...

