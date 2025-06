POL-Bremerhaven: Farbschmierereien an Schule - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei dem eine Person verletzt wurde, kam es am Freitagnachmittag, 20. Juni, in Bremerhaven-Lehe. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten zwei Männer gegen 16.45 Uhr vor einem belebten Café an der Hafenstraße in Streit. Dabei ist einer der Beteiligten durch ein Messer verletzt worden. Aufmerksame Passanten ...

