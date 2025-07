POL-PDLU: Mehrere Betrugsversuche durch sogenannte Schockanrufe

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch, den 09.07.2025 gegen 13:30 Uhr kam es in der Friedrich-Profit-Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw in den fließenden Verkehr der Friedrich-Profit-Straße ein. Hierbei verlor er möglicherweise kurzzeitig das Bewusstsein, wodurch sein Pkw mit einen anderen, am Straßenrand geparkten Pkw kollidierte. Durch den ...

