Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Wecker löst Feuerwehreinsatz aus - Einsatz wegen vermeintlichem Rauchmelder - Entwarnung vor Ort

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde die Freiw. Feuerwehr Herdecke gegen 0:26 Uhr zu einem vermeintlich ausgelösten Heimrauchmelder in die Straße "Am Rahmen" alarmiert. Aufmerksame Jugendliche hatten ein wiederkehrendes Piepsen gehört und daraufhin richtigerweise den Notruf 112 gewählt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Geräusch nur leise wahrnehmbar. Nach sorgfältiger Erkundung stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Rauchwarnmelder, sondern um einen Radiowecker handelte, der einen Alarmton abgab.

Ein Einsatz war somit nicht erforderlich. Die Feuerwehr konnte ohne weitere Maßnahmen abrücken. Der Einsatz wurde als "Alarm in guter Absicht" verbucht.

Hinweis der Feuerwehr: Das schnelle Handeln der Jugendlichen zeigt Zivilcourage und Verantwortungsbewusstsein. In Zweifelsfällen gilt: Lieber einmal zu viel den Notruf wählen als einmal zu wenig.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell