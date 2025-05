POL-PPKO: Giftköder im Bereich Koblenz-Güls

Neuwied (ots) - Am 21.03.2025 hat der Geschädigte vermutlich am Hauptbahnhof in Neuwied sein Portemonnaie verloren. Die bislang unbekannte weibliche Täterin entwendete das Portemonnaie, um dieses fortan für sich zu verwenden. Unter anderem bezahlte sie mit der EC-Karte des Geschädigten im ELA-Gold Laden in Neuwied. Es wurde eine 14 Karat Kette im Wert eines vierstelligen Betrages erworben. Fotos der Täterin sind im ...

