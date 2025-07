Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt infolge Betäubungsmittelkonsum (51/1007)

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 10.07.2025 gegen 17:15 Uhr wurde ein Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) und dessen 48-jähriger Fahrzeugführer in der Industriestraße in Speyer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum des Fahrzeugführers gewonnen werden. Da sich der Verdacht bezüglich des Drogenkonsums erhärteten wurde dem Fahrzeugführer ein Drogenschnelltest angeboten, in welchen er einwilligte. Dieser Reagierte positiv auf den Wirkstoff THC und Amphetamin. Der Fahrzeugführer räumte anschließend den Konsum von entsprechenden Betäubungsmitteln am Vorabend ein. Der Fahrzeugführer wurde anschließend zur Polizeiinspektion verbracht, wo ihm durch einen hinzugerufenen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

