Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am Abend des 12.06.2025 kam es zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers in der Johann-Josef-Heinrich-Straße in St. Ingbert. Der Verursacher stieß mit einem im Bereich des BBZ St. Ingbert geparkten, blauen VW Polo zusammen. Hierdurch beschädigte er diesen am Kotflügel der Fahrerseite und flüchtete anschließend in unbekannter Richtung vom Unfallort. Die Polizei bittet Passanten und Zeugen, die Angaben zum flüchtenden Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) zu melden.

