Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Sulzbach (ots)

Am 26.05.2025 gegen 22:18 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich der Feuchtinger Schere in Sulzbach-Neuweiler. Ein 25-Jähriger Fahrer aus Saarbrücken befuhr mit seinem PKW die L126 aus Sulzbach kommend in Fahrtrichtung St. Ingbert. Im Kreuzungsbereich der L126 / L252 missachtete der Fahrer des PKWs die Vorfahrt eines 29-Jährigen Motorradfahrers, aus Kirkel. Es kam folglich zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der Motorradfahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Führer des PKWs wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Feuchtinger Schere wurde im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. vier Stunden gesperrt. Neben der Polizei waren Rettungsdienst, ein Notarzt und die freiwillige Feuerwehr Saarbrücken-Burbach im Einsatz. Gegen den Fahrer des PKWs wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen des Unfalls, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell