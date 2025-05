Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Hanspeter-Hellenthal-Straße, in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Samstag, den 17.05.2025, kam es zwischen 10:30 Uhr und 15:45 Uhr, auf einem Parkplatz der Hanspeter-Hellenthal-Straße, in unmittelbarer Nähe zum Wombacher Weiher in St. Ingbert, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Der weiße Toyota Auris der Geschädigten parkte zum Tatzeitpunkt in Fahrtrichtung Wombacher Weiher rückwärtig in Queraufstellung. Beim Passieren des geparkten Toyotas kollidierte das bislang unbekannte Fahrzeug mit der Front des Toyotas. Anschließend flüchtete das bislang unbekannte Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Passanten und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtenden Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) zu melden.

