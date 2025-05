POL-IGB: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Schwimmbad in St. Ingbert

St. Ingbert (ots) - Am 12.05.2025 kam es im Zeitraum zwischen 10:15 Uhr und 11:15 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in der Bliesstraße in St. Ingbert-Hassel. Hier versuchte bislang unbekannter Täter im rückwärtigen Bereich durch eine Garage in das dortige Einfamilienhaus einzudringen, was jedoch nicht gelang. Nach Ablassen von der Tathandlung flüchtete ...

mehr