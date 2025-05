Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Wohnungseinbruch Bliesstraße St. Ingbert-Hassel

St. Ingbert (ots)

Am 12.05.2025 kam es im Zeitraum zwischen 10:15 Uhr und 11:15 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in der Bliesstraße in St. Ingbert-Hassel. Hier versuchte bislang unbekannter Täter im rückwärtigen Bereich durch eine Garage in das dortige Einfamilienhaus einzudringen, was jedoch nicht gelang. Nach Ablassen von der Tathandlung flüchtete unbekannter Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell