Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus in der Pirminiusstraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Morgen des 08.05.2025 kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus in der Pirminiusstraße, nahe der Straße In der Lauerswiese, in St. Ingbert. Unbekannte verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zum Wohnanwesen und durchsuchten in Abwesenheit der Geschädigten deren beide Wohnungen. Es kam zum Diebstahl von Bargeld (dreistelliger Betrag). Ein Strafverfahren wegen Tageswohnungseinbruchsdiebstahl wurde eingeleitet. Die Polizei St. Ingbert sucht nun Zeugen der Tat. Sollten Anwohner und Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell