POL-IGB: Waldflächenbrand im Bereich St. Ingbert-Sengscheid/Grumbach

St. Ingbert (ots) - Am Samstag, den 12.04.2025, befuhr ein 25 jähriger Mann aus St. Ingbert mit seinem grauen Mercedes-Benz E200 gegen 01:05 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Kaiserstraße in St. Ingbert in Fahrtrichtung Rohrbach. In der Ortslage Rohrbach überholte er dann in der Oberen Kaiserstraße, in einer langgezogenen Linkskurve, in einem unübersichtlichen Bereich, einen unbekannten Pkw. Der Mercedes konnte im Anschluss durch die Polizei gestoppt und ...

