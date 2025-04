Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (418) Mann mit Pfefferspray attackiert und niedergeschlagen - Festnahme

Nürnberg (ots)

An der Wöhrder Wiese attackierte am Mittwochnachmittag (23.04.2025) ein zunächst unbekannter Täter einen anderen Mann und ergriff anschließend die Flucht. In den Abendstunden desselben Tages konnten Einsatzkräfte der Polizei einen 17-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Eine Passantin verständigte gegen 14:30 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte wie ein 25-jähriger Mann im Bereich des Wöhrder Wiesenwegs aus einer Gruppe von mehreren Personen heraus attackiert worden war. Ein zunächst unbekannter Täter hatte dem 25-Jährigen zuerst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, diesen niedergeschlagen und anschließend mehrfach auf den am Boden liegenden Mann eingetreten. Als Passanten dazwischengingen, flüchtete die Personengruppe in Richtung des U-Bahnhofs Wöhrder Wiese.

Der ebenfalls verständigte Rettungsdienst versorgte den verletzten 25-Jährigen vor Ort. Derweil führte die Fahndung der Polizei im Umfeld des Tatorts nicht mehr zur Festnahme tatverdächtiger Personen. Allerdings hatte der 25-Jährige mit seinem Mobiltelefon ein Foto des Angreifes gemacht und stellte dieses der Polizei zur Verfügung. Einsatzkräfte des mittelfränkischen Unterstüzungskommandos konnten den Tatverdächtigen in den Abendstunden im Bereich des Karl-Bröger-Tunnels wiedererkennen und festnehmen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen. Gegen diesen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Zudem führten die Polizeibeamten bei dem 17-Jährigen eine erkennungsdienstliche Behandlung durch. Das Motiv für den Angriff ist aktuell unklar.

Erstellt durch: Michael Konrad

