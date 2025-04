Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (417) Mann flüchtete vor Verkehrskontrolle - Vielzahl von Anzeigen war die Folge

Fürth (ots)

Am späten Mittwochabend (23.04.2025) versuchte sich ein 22-jähriger Mann einer Verkehrskontrolle im Fürther Stadtgebiet zu entziehen. Nun muss er sich wegen einer Vielzahl von Straftaten verantworten.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth wurde gegen 23:50 Uhr in der Waldstraße auf einen blauen Audi A 3 mit Nürnberger Zulassung aufmerksam und wollten dies einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer des Audi A 3 missachtete die Anhaltezeichen der Streifenbesatzung, beschleunigte stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen.

Die Beamten folgten dem Flüchtenden unter Wahrung eines Sicherheitsabstandes bis zur Appenzeller Straße, wo das Fahrzeug aufgrund einer Sackgasse gestoppt werden konnte. Die Fahrt führte über folgende Wegstrecke:

Höfener Straße - Virnsberger Straße - Sigmundstraße - Rothenburger Straße - Züricher Straße - Appenzeller Straße

Im Verlauf der beschriebenen Fahrstrecke fuhr der 22-Jährige mit hoher Geschwindigkeit bei Rotlicht in mehrere Kreuzungsbereiche ein. Zudem beschleunigte er im Verlauf der Nachfahrt zeitweise auf gut 140 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Die Beamten nahmen den 22-Jährigen in der Appenzeller Straße vorläufig fest. Im Verlauf der weiteren Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr zugelassen und die angebrachten Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben. Weiterhin brachte der 22-Jährige offenbar selbst einen Zulassungsstempel sowie eine Prüfplakette an den Kennzeichen an. Außerdem konnten in dem Fahrzeug nicht erlaubte Messer (Einhandmesser) aufgefunden werden.

Der 22-Jährige muss sich nun wegen unter anderem des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Urkundenfälschung, Verstöße gegen das Waffen- und das Pflichtversichsicherungsgesetz sowie einer Vielzahl von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung verantworten.

Die Polizeiinspektion Fürth bittet Verkehrsteilnehmer, welche die Fahrt beobachtet haben oder durch das Fahrzeug in eine gefährliche Verkehrssituation gerieten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 759050 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell