POL-MFR: (416) Auf frischer Tat ertappt - Kellereinbrecher flüchtig

Eckental (ots) - In der Zeit von Sonntagmorgen (20.04.2025) bis Dienstagmorgen (22.04.2025) brachen Unbekannte in Eschenau (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) in eine Schule ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Zwischen 09:30 Uhr (Ostersonntag) und 07:00 Uhr (Dienstag) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Schulgebäude in der Neunkirchener Straße. Die Einbrecher öffneten gewaltsam einige Innentüren und ...

