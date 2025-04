Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Mountainbike am Bahnhof in St. Ingbert-Rohrbach entwendet

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am 25.04.2025 zwischen 08:00 Uhr und 16:30 Uhr kam es auf dem Vorplatz des Bahnhofs in St. Ingbert-Rohrbach zu einem Fahrraddiebstahl. Das Mountainbike des Geschädigten war hierbei an einem Fahrradabstellplatz mittels eines Fahrradschlosses befestigt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Mountainbike der Marke Haibike mit einem blauschwarzen "Haibike" Schriftzug. Der Täter entfernte sich nach der Tat in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen, nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/1090 entgegen.

