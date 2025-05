Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Brand eines LKW-Aufliegers BAB 6 FR Mannheim zwischen AS Rohrbach und AK NK

St. Ingbert (ots)

Am Morgen des 23.05.2025 kam es gegen 07:40 Uhr platzte auf der BAB 6 FR Mannheim zwischen St. Ingbert-Mitte und der AS Rohrbach einem polnischen Sattelzug an dessen Auflieger der hintere rechte Reifen, was eine extreme Rauchentwicklung hervorrief. Der Fahrer des LKW (poln. Staatsangehöriger, 44 Jahre alt) konnte durch schnelles Handeln auf dem Standstreifen kurz hinter der AS Rohrbach die Zugmaschine von dem Auflieger abkoppeln, ehe der Auflieger in Vollbrand stand. Löscharbeiten der Feuerwehr vor Ort dauerten bis 10 Uhr an. Anschließend musste durch eine Spezialfirma die Ladung des LKW von insgesamt 24 Tonnen umgeladen werden, ehe der Auflieger abgeschleppt werden konnte. Die Dauer der Maßnahmen dauerten bis 13 Uhr. Für diese Dauer war der Teilbereich zwischen der AS Rohrbach und dem Autobahnkreuz Neunkirchen voll gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsstörungen führte. Nach jetzigem Stand entstand ein Sachschaden im oberen fünf- bzw. unteren sechsstelligen Bereich.

