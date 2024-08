Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit Personenschaden

St. Wendel/Tholey (ots)

Am Sonntag, gg. 22:00 Uhr kam es in Tholey in der Birkenfelder Straße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW`s, welche jeweils mit drei Personen besetzt waren. Nach bislang ungeklärten Umständen kam der PKW der von Seelbach kam und die L 135 in Richtung Tholey fuhr von seiner Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß. Infolge wurden in dem Verursachenden PKW zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Unter diesen befanden sich auch zwei Kinder. In dem anderen PKW wurden alle drei schwer verletzt. Alle Beteiligte wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. An beiden PKW entstand Totalschaden. Warum der Unfall geschah und ob es weitere Beteiligte gibt kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Wenn es Zeugen zu diesem Vorfall gibt, sollen sich diese bei der Polizei in St. Wendel melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell