POL-WND: Unfall mit Radfahrer

Heisterberg (ots)

Am Vormittag des 11.08.2024 wurden Einsatzkräfte der Polizei St. Wendel zu einem Unfall mit einem verletzten Radfahrer nach Heisterberg gerufen. Der 76jähriger Radfahrer aus Namborn befuhr zuvor der Namborner Straße in Heisterberg und ist dort auf der abschüssigen Fahrbahn aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall gekommen. Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Straße in Heisterberg war während der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

