Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf und Präventionstipps nach Geldbörsendiebstahl durch Ablenken

Hildesheim (ots)

HOLLE (erb). Am 08.02.2025, gegen 13:15 Uhr, kam es zu einem Geldbörsendiebstahl auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der Marktstraße in 31188 Holle.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge verließ die 77-jährige Geschädigte zur oben genannten Zeit den Supermarkt, um zurück zu ihrem Pkw zu gehen. Dort verstaute sie ihre Einkäufe samt ihrer Geldbörse. Ohne ihr Auto zu verriegeln, brachte sie anschließend ihren Einkaufswagen zurück zu einem dafür vorgesehenen Unterstand. Hier war die Dame von einer weiblichen Person in ein Gespräch verwickelt worden.

Die Ablenkung scheint ein weiterer Täter ausgenutzt zu haben, indem er aus dem unverschlossenen Pkw die Geldbörse entwendete. Zuhause hatte die Geschädigte den Diebstahl bemerkt, nachdem bereits Kreditkartenabbuchungen von den Tätern erfolglos versucht worden waren.

Die Täterin, die die Seniorin in ein Gespräch verwickelt hatte, kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, sehr schlank - mittellange, braune Haare zum Zopf gebunden - europäisches Erscheinungsbild - langer, dunkler Mantel - sprach Englisch und gebrochenes Deutsch

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen in hiesiger Sache aufgenommen und erhofft sich Zeugenhinweise von anderen Kunden oder Fußgängern, die Angaben über die Täter oder über mögliche Fluchtfahrzeuge machen können. Hinweise können unter der Rufnummer 050639010 gegeben werden.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei für erhöhte Achtsamkeit werben. Derartige Diebstähle durch Ablenken werden oft von geübten Tätern begangen - nicht selten insbesondere zum Nachteil von älteren Menschen. Es wird empfohlen, bei Ansprechen durch Unbekannte vorsichtig zu sein, und auf Wertsachen besonders aufzupassen. Tragen Sie Ihre Geldbörsen und andere Sachen von Wert nah am Körper. Die PIN für Bankkarten und Kreditkarten gehören nicht auf die Karte oder ins Portemonnaie. Behalten Sie Ihre Handtasche im Griff und idealerweise vor Ihrem Körper. Nutzen Sie auch dort innenliegende und verschließbare Taschen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell