POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Von Hund gebissen

Friesenheim (ots) - Ein 51-Jähriger muss nach seinem Verhalten am Dienstagabend mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Der Mann war kurz vor 21 Uhr in einer Bar in der "Lahrgasse" unterwegs, als er Gäste dort beleidigt und belästigt haben soll. Er soll im Rahmen der folgenden Auseinandersetzung auch mit einer Billardkugel geworfen und ...

