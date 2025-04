POL-OG: Gengenbach - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Neuried, Altenheim (ots) - Zu einem Brand in einem Anwesen in der Straße "Im Mättel" mussten am Dienstag gegen 12:20 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei ausrücken. Ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Neuried zu Folge war offenbar eine Dunstabzugshaube in einer Küche aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Der entstandene Sachschaden wird auf bis zu 10.000 Euro beziffert. Verletzt ...

