Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schlägerei an Badeweiher

Böhl-Iggelheim (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Sonntagabend an einem Badeweiher (Niederwiesenweiher) bei Böhl-Iggelheim. Weil sie offensichtlich zu laut Musik hörten, gerieten zwei Männer mit einem bisher unbekannten Badegast in Streit. Hieraus entwickelte sich ein handfester Streit, in dessen Folge die beiden Männer leichte Verletzungen erlitten. Der Täter, der bisher unbekannt ist, wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 180 bis 190 cm groß, hätte Tätowierungen an beiden Armen. Er konnte trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung nicht festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

