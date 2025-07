Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Einbrüche am Wochenende - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Die Polizei Oldenburg bittet die Bevölkerung um Aufmerksamkeit und Mithilfe nach mehreren Einbrüchen, die am vergangenen Wochenende in der Region stattgefunden haben.

Am Samstag, den 05. Juli, kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Bahnhofsallee, auf Höhe des Utkiek. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen und anschließend die Räumlichkeiten durchwühlten. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Stadtteil Bloherfelde, in der Straße Thormöhlen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Zeit von 21:30 Uhr bis 09:00 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter gewaltsam eine Fensterscheibe ein und erlangten Zugang zum Wohnhaus. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Zeit von 21:30 Uhr bis 07:00 Uhr, in einen Gastronomiebereich in der Bürgerstraße ein. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften die Einbrecher sich Zugang und entwendeten einen niedrigstelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441-790-4115 zu melden.

Hinweise und Präventionstipps zum Thema "Einbruchschutz", auch insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Ferien- und Urlaubszeit, sind unter dem folgenden Link verfügbar:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

https://www.k-einbruch.de/aktuelles/detailansicht/auch-einbrecher-nutzen-facebook-instagram-und-co/

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell