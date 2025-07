Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Unglücksfall - Mann ertrinkt in der Haaren++

Oldenburg (ots)

Am Samstagabend, 05.07.2025, gegen 22:40 Uhr, melden Zeugen, dass ein Mann in Oldenburg am Heiligengeistwall die Böschung des Flusses "Haaren" hinabgestürzt und in den Fluss gefallen sei. Da sich der Mann nicht selbst wieder ans Ufer retten kann, versuchen die Zeugen dem Mann zu helfen. Er wird jedoch abgetrieben und geht schließlich unter. Der Mann, ein 75-Jähriger aus Oldenburg, kann letztendlich durch Taucher der Wasserrettung der Feuerwehr im Wasser aufgefunden und ans Ufer gebracht werden. Reanimationsmaßnahmen verlaufen nicht erfolgreich. Da mehrere Schaulustige die Rettungsmaßnahmen der Feuerwehr behindern, erhalten diese einen Platzverweis. Die Straße Heiligengeistwall und der Bereich der Wallanlagen müssen für die Dauer des Einsatzes bis ca. 00:00 Uhr gesperrt werden. Zu den genauen Umständen des Sturzes kann zurzeit keine Angaben gemacht werden. (736780)

